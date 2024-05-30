La Vélostation: punto de prueba, punto de recogida, taller asociado
La estación ciclista de Saint-Quentin-en-Yvelines: Socio del servicio de localización de Véligo de Île-de-France Mobilités.
El servicio Véligo Location de Île-de-France Mobilités te permite alquilar una bicicleta eléctrica asistida o de carga por un periodo de 3 a 6 meses. Con Véligo Location, ¡descubre una solución de movilidad práctica y agradable para tus desplazamientos diarios!
El Vélozone facilita el acceso a este servicio. Puedes probar las motos antes de comprometerte, recoger tu bicicleta una vez que te hayas suscrito y beneficiarte del servicio gratuito de 3 meses.
El Vélozone – en la estación de tren de Saint-Quentin-en-Yvelines
1 ter place Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux
Para más información: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/
El Vélozone: ven a probarlo antes de suscribirte
Prueba gratuita: Prueba antes de adoptar
Antes de suscribirte, aprovecha una sesión de prueba para descubrir las motos. Para ello, nada podría ser más sencillo: reserva tu examen en el Vélozone en la web de veligo-location.fr. Nuestro equipo te presentará las bicicletas y podrás familiarizarte con su uso con total seguridad.
No te pierdas nuestro evento especial en Véligo Location el sábado 8 de junio de 9:00 a 14:00. Ven al Vélozone a probar las bicicletas, sin reserva previa.
La Vélozone: ven a recoger tu bici cerca de casa
Fácil retirada: proximidad y simplicidad
¿Convencido por la bicicleta eléctrica? Reserva tu bici en veligo-location.fr y elige la Vélozone como punto de recogida. Luego recoge tu bici cerca de ti, para una experiencia de alquiler cómoda y sin complicaciones.
La Vélozone: taller colaborador para servicio gratuito desde 3 meses
Taller de Partners: Mantenimiento y Reparaciones
Tu seguridad y comodidad son lo primero. Véligo Location te ofrece un servicio gratuito tras 3 meses de alquiler para garantizarte viajes seguros y cómodos. El Vélozone también está a tu disposición para cualquier operación de reparación o mantenimiento. Pide cita en línea en la web de la ubicación de Véligo para beneficiarte del mantenimiento de Véligo.