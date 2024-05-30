Alquila tu bicicleta con el servicio de localización de Véligo de Île-de-France Mobilités.

¡Descubre una solución de movilidad práctica y agradable para tus viajes!

La Vélostation: punto de prueba, punto de recogida, taller asociado

La estación ciclista de Saint-Quentin-en-Yvelines: Socio del servicio de localización de Véligo de Île-de-France Mobilités.

El servicio Véligo Location de Île-de-France Mobilités te permite alquilar una bicicleta eléctrica asistida o de carga por un periodo de 3 a 6 meses. Con Véligo Location, ¡descubre una solución de movilidad práctica y agradable para tus desplazamientos diarios!

El Vélozone facilita el acceso a este servicio. Puedes probar las motos antes de comprometerte, recoger tu bicicleta una vez que te hayas suscrito y beneficiarte del servicio gratuito de 3 meses.

El Vélozone – en la estación de tren de Saint-Quentin-en-Yvelines

1 ter place Charles de Gaulle
78 180 Montigny-le-Bretonneux

01 84 79 70 99

Para más información: https://sqy.velos.iledefrance-mobilites.fr/la-velostation-partenaire-du-service-veligo-location/

El Vélozone: ven a probarlo antes de suscribirte

Prueba gratuita: Prueba antes de adoptar

Antes de suscribirte, aprovecha una sesión de prueba para descubrir las motos. Para ello, nada podría ser más sencillo: reserva tu examen en el Vélozone en la web de veligo-location.fr. Nuestro equipo te presentará las bicicletas y podrás familiarizarte con su uso con total seguridad.

No te pierdas nuestro evento especial en Véligo Location el sábado 8 de junio de 9:00 a 14:00. Ven al Vélozone a probar las bicicletas, sin reserva previa.

La Vélozone: ven a recoger tu bici cerca de casa

Fácil retirada: proximidad y simplicidad

¿Convencido por la bicicleta eléctrica? Reserva tu bici en veligo-location.fr y elige la Vélozone como punto de recogida. Luego recoge tu bici cerca de ti, para una experiencia de alquiler cómoda y sin complicaciones.

La Vélozone: taller colaborador para servicio gratuito desde 3 meses

Taller de Partners: Mantenimiento y Reparaciones

Tu seguridad y comodidad son lo primero. Véligo Location te ofrece un servicio gratuito tras 3 meses de alquiler para garantizarte viajes seguros y cómodos. El Vélozone también está a tu disposición para cualquier operación de reparación o mantenimiento. Pide cita en línea en la web de la ubicación de Véligo para beneficiarte del mantenimiento de Véligo.

Para facilitarte desplazarte durante el periodo de los Juegos Olímpicos, Véligo Location te permite alquilar una bicicleta asistida eléctricamente por 1 o 2 meses por solo 53,9 € al mes. La oferta estará disponible del 29 de mayo al 30 de junio y las bicicletas se entregarán directamente en tu domicilio.