A partir del 1 de septiembre, se reforzará la oferta de las líneas de autobús 6 y 12 para ofrecer una mejor respuesta a tus hábitos de viaje, todos los días de la semana.
LÍNEA 6
Más autobuses desde la estación Maisons-Laffitte
Hay dos salidas nuevas disponibles durante las horas punta, a las 17:00 y 19:30. Esto te permite beneficiarte de un autobús cada diez minutos entre las 16:30 y las 19:30.
La amplitud nocturna se amplía para permitirte dos nuevas conexiones con el RER. Los últimos autobuses salen a las 21:00 (llegada del tren a las 20:54) y a las 21:20 (llegada del tren a las 21:13).
LÍNEA 12
Un itinerario único y simplificado
¡No más cambiar de ruta según la hora del día y el autobús! Ahora, los viajeros disfrutan de un solo viaje, sea cual sea el día de la semana.
Otra novedad: la creación de la parada "Hippodrome".
Entre semana, hay más autobuses
- Se añade una salida adicional a las 16:30.
- La última salida es a las 21:00 en lugar de a las 20:48.
Los fines de semana, se añadieron 3 salidas el sábado y 10 el domingo
- Los sábados, el primer autobús sale a las 6:30 a.m. en lugar de las 7:05 a.m. y el último a las 9:10 p.m. en lugar de a las 8:25 p.m.
- Los domingos, sale un autobús cada hora, de 7:00 a 21:00. Por lo tanto, pasarás de 5 salidas durante el día a 15 salidas.