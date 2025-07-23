LÍNEA 6

Más autobuses desde la estación Maisons-Laffitte

Hay dos salidas nuevas disponibles durante las horas punta, a las 17:00 y 19:30. Esto te permite beneficiarte de un autobús cada diez minutos entre las 16:30 y las 19:30.

La amplitud nocturna se amplía para permitirte dos nuevas conexiones con el RER. Los últimos autobuses salen a las 21:00 (llegada del tren a las 20:54) y a las 21:20 (llegada del tren a las 21:13).