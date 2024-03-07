Los autobuses circulan con mayor frecuencia entre Créteil y Limeil-Brévannes con las líneas 429 y 430

Publicado el

Lectura 1 min

Las líneas O1 y O2 se convierten en las líneas 429 y 430

Las líneas O1 y O2 se convierten en las líneas 429 y 430

Autobuses con mayor frecuencia y nuevos servicios con las líneas 429 y 430

  • La nueva línea 429 (anteriormente línea O1) sigue el trazado de la antigua línea J entre "Les Graviers" y la terminal de la línea en Limeil-Brévannes. Da servicio al instituto Guillaume Budé.
  • La nueva línea 430 (anteriormente línea O2) se extiende hasta la RER A en la estación Boissy-Saint-Léger.
  • Korczak College está servido por las líneas 429 y 430.
  • + autobuses en estas dos líneas con un paso cada 15 minutos por la mañana y por la tarde y cada 30 minutos durante el día.
Mapa de la línea 429

Mapa de la línea 429

Aquí consulta el horario de la línea 429 a partir del 8 de abril de 2024
Mapa de la línea 430

Mapa de la línea 430

Aquí puedes consultar los horarios de la línea 430 desde el 8 de abril de 2024

Noticias similares