Noticias similares

Las líneas O1 y O2 se convierten en las líneas 429 y 430
Autobuses con mayor frecuencia y nuevos servicios con las líneas 429 y 430
- La nueva línea 429 (anteriormente línea O1) sigue el trazado de la antigua línea J entre "Les Graviers" y la terminal de la línea en Limeil-Brévannes. Da servicio al instituto Guillaume Budé.
- La nueva línea 430 (anteriormente línea O2) se extiende hasta la RER A en la estación Boissy-Saint-Léger.
- Korczak College está servido por las líneas 429 y 430.
- + autobuses en estas dos líneas con un paso cada 15 minutos por la mañana y por la tarde y cada 30 minutos durante el día.
Mapa de la línea 429
Mapa de la línea 430