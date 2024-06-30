Algunas líneas en el territorio del Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el viernes 19 de julio de 2024.
- A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 1510 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1511 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1512 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1513 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1514 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1515 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1516 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1527 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1533 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
- Línea 1537 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto