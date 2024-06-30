Cambios en la red de autobuses en la zona del Valle de Montmorency relacionados con la aprobación de la llama olímpica de 2024

Algunas líneas de autobús serán modificadas con motivo de la celebración de la Llama Olímpica 2024. Te proporcionaremos todos los detalles en los próximos días.

Algunas líneas en el territorio del Valle de Montmorency se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el viernes 19 de julio de 2024.

  • A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
  • Línea 1510 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1511 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1512 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1513 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1514 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1515 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1516 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1527 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1533 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto
  • Línea 1537 : Los detalles de los impactos en la línea el 19 de julio estarán disponibles pronto

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.