Algunas líneas alrededor de Chelles (STBC) están afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea exprés 19: Ruta modificada del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 2: Ruta modificada del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 6: Ruta modificada del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 8: Ruta modificada del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 701: Ruta modificada del 15 de julio al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 3: Ruta modificada del 2 al 15 de septiembre de 202. Encuentra aquí los detalles de estos cambios en la dirección de Chelles . Y puedes encontrar los detalles de estos cambios hacia Villeparisis aquí
- Línea 7: Ruta modificada del 2 al 15 de septiembre de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
Acceso a la estación de tren de Chelles:
La asignación de andenes de las líneas de autobús se modifica del 15 de julio al 10 de septiembre
Encuentra el mapa de la estación de Chelles del 15 de julio al 10 de septiembre aquí
Impactos en la red en la zona circundante y en Île-de-France
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.