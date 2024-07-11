Este verano, los horarios de tus rutas alrededor de Chelles (STBC) están cambiando con los Juegos de París 2024

Tus líneas se verán afectadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas alrededor de Chelles (STBC) están afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Acceso a la estación de tren de Chelles:

La asignación de andenes de las líneas de autobús se modifica del 15 de julio al 10 de septiembre

Encuentra el mapa de la estación de Chelles del 15 de julio al 10 de septiembre aquí

Impactos en la red en la zona circundante y en Île-de-France

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.