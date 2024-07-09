Este verano, tus líneas de autobús alrededor de Clichy-sous-Bois, Coubron y Courtry (TRA) cambian con los Juegos de París 2024

Publicado el

Lectura 3 min

Tus líneas se verán afectadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas TRA se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El ensamblaje y desmantelamiento de los emplazamientos efímeros para la implementación de los Transbordadores Olímpicos a partir del 8 de julio en la estación de Chelles
  • El paso de la Llama Olímpica los días 20, 25 de julio y 27 de agosto de 2024
  • Ciclismo Paralímpico – del lunes 2 de septiembre al sábado 7 de septiembre
  • A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Paso de la llama el sábado 20 de julio, jueves 25 de julio y martes 27 de agosto de 2024

Ciclismo Paralímpico de lunes 2 de septiembre a sábado 7 de septiembre

Otras líneas afectadas:

Estación de tren de Chelles: Del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024

Impactos en la red de Île-de-France

Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.