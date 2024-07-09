Algunas líneas TRA se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El ensamblaje y desmantelamiento de los emplazamientos efímeros para la implementación de los Transbordadores Olímpicos a partir del 8 de julio en la estación de Chelles
- El paso de la Llama Olímpica los días 20, 25 de julio y 27 de agosto de 2024
- Ciclismo Paralímpico – del lunes 2 de septiembre al sábado 7 de septiembre
- A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
Paso de la llama el sábado 20 de julio, jueves 25 de julio y martes 27 de agosto de 2024
- Línea 613: Ruta modificada el sábado 20 de julio entre la 13:00 y las 17:30. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 613: Ruta modificada el jueves 25 de julio entre las 12:00 y la 13:30. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 613: Ruta modificada el martes 27 de agosto entre las 9:00 y las 10:30 a.m. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 605: Ruta modificada el martes 27 de agosto entre las 9:00 y las 10:30 a.m. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
Ciclismo Paralímpico de lunes 2 de septiembre a sábado 7 de septiembre
- Línea 603: Ruta modificada del 2 al 7 de septiembre. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 613: Ruta modificada del 2 al 7 de septiembre. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 623: Ruta modificada del 2 al 7 de septiembre. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
- Línea 643: Ruta modificada del 2 al 7 de septiembre Encuentra aquí los detalles de estos cambios
- Línea 644: Ruta modificada del 2 al 7 de septiembre. Encuentra los detalles de estos cambios aquí
Otras líneas afectadas:
- Express100 lines (ciclismo paralímpico): Los detalles de los impactos están disponibles aquí
- Línea 146 (Ciclismo Paralímpico): Los detalles de los impactos están disponibles aquí
Estación de tren de Chelles: Del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024
- Línea 613: La salida y el final de la línea 613 estarán en la parte norte de la estación de Celles. Mapa de la estación de Chelles disponible aquí
- Línea 701: Los muelles de salida y descenso están modificados. Encontrarás los detalles en el mapa de la estación de tren de Chelles disponible aquí
Impactos en la red de Île-de-France
Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.