Cambios en las líneas de autobús en la zona de Paris Saclay relacionados con los Juegos Olímpicos de 2024

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Algunas de tus líneas en la zona de Paris Saclay se ven afectadas por los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • La implementación de los transbordadores olímpicos en la estación Massy-Palaiseau a partir del 22 de julio de 2024.
  • La aprobación de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024.

A continuación se pueden encontrar detalles de las interrupciones

Cesamento de la llama el 22 de julio de 2024

Modificación del acceso a la estación Massy-Palaiseau:

Las asignaciones de las líneas de autobús en la estación de autobuses de Massy-Palaiseau (lado de Vilmorin) se modifican del 22 de julio al 18 de agosto.

