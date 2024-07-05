Algunas de tus líneas en la zona de Paris Saclay se ven afectadas por los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- La implementación de los transbordadores olímpicos en la estación Massy-Palaiseau a partir del 22 de julio de 2024.
- La aprobación de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024.
A continuación se pueden encontrar detalles de las interrupciones
Cesamento de la llama el 22 de julio de 2024
- Línea 1 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 14 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea DM10A : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- línea DM11A, DM11E DM11G : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea DM12 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Ruta 91.05 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
Modificación del acceso a la estación Massy-Palaiseau:
Las asignaciones de las líneas de autobús en la estación de autobuses de Massy-Palaiseau (lado de Vilmorin) se modifican del 22 de julio al 18 de agosto.
- Encuentra el mapa de la estación Massy Palaiseau aquí
- Líneas 15 y 60: Las salidas y llegadas en la estación Massy Palaiseau se trasladan a Place Pierre Sémard del 22 de julio al 18 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Ruta 91.06 : ruta cambiada entre el 1 y el 10 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 14 : Servicio hasta la parada "Rond-Point Camille Claudel" durante la interrupción en la línea 91.06 entre el 1 y el 10 de agosto de 2024. Encuentra la información aquí
¿Conectando con otras líneas de autobús?
- Línea 107 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea M151 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea M153 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 91.04 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 91.10 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 91.11 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 119 Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 196 Encuentra los detalles de estos cambios