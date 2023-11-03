Cambios en el horario para mejorar la conexión con la línea K:
- Línea 17
- Línea 703
- Línea 707
- Línea 708
- Línea 709
- Línea 710
- Línea 711
Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.
Cambios en los horarios y rutas de las rutas escolares:
- Línea 712 (D y E):
Modificación de la ruta para regresar a Meaux y evitar atascos.
Primera carrera directa: Reubicación de la parada de los Grands Moulins de Paris a la segunda ruta directa a través de la LEP de Coubertin.
La carrera se trasladó a las 7:05 en lugar de a las 7:20 en la 712 E desde la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
- Línea 713:
La carrera de las 16:05 del 713 A al inicio del colegio Nicolas Tronchon se retrasa 5 minutos y se prolonga hasta las 16:10 en LMJV.
La carrera de las 8:08 de la mañana del 713 C desde "Haute Garenne" ya no sirve a los "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus" y "Les Sources" de lunes a viernes.
- Línea 714:
El servicio a Gesvres y Forfry se integró en la carrera, cubriendo la primera entrada de los establecimientos privados de Meaux, las dos salidas nocturnas y 1 carrera a las 12:50 p.m. del miércoles.
Duplicando la carrera de las 12:50 p.m. el miércoles para Boulevard Jean Rose
Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.
Cambios en el horario y la terminal de la línea 711:
- Línea 711:
Ajuste del horario del miércoles al mediodía para la salida del instituto Jeanne Bonnardel-Béguin
Modificación de la terminal: El internado y desembarco de los estudiantes de secundaria se realiza ahora en la estación de autobuses escolares y ya no en la parada "Les Clos"
Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.
Cambios en la oferta y los horarios:
- Línea 9:
Creación de una carrera a las 7:49 a.m. (doblaje) en Charmentray para absorber el flujo de estudiantes que van al instituto Les Tilleuls.
Modificación de la salida a las 7:40 de la mañana desde Meaux en lugar de a las 7:50 para evitar retrasos y asegurar la entrada a las 9:00 de la mañana en los establecimientos de Mitry Mory.
Modificación de la salida de las 8: 30 a.m . desde Meaux, que sirve al Collège des Tilleuls, a las 9:14 a.m. en lugar de a las 8:54 a.m. (entrada a las 9:30 a.m.).
Modificación de la primera salida en la estación Mitry-Claye a las 6:05 a.m. para permitir la conexión TER en la estación Meaux
- Línea 19 (Villevaudé):
Modificación de los calendarios de las dos carreras escolares para el instituto Gérard Phillipe + modificación del tiempo del recorrido en estas dos carreras (7:05 am – 8:15 am: +9/10 min de tiempo del recorrido)
- Línea 707:
Dirección de retorno: Modificación de la oferta entre las 7:30 y las 9:00 para distribuir mejor al público escolar y a los trabajadores que toman el tren durante el curso escolar
Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.
Ajustar y añadir registros:
- Línea 22:
La parada Château de Nantouillet se ha añadido por la mañana en los dos trayectos que salen de la estación de Villeparisis a las 7:41 y 8:35.
- Línea 19 (Claye-Souilly):
Se han añadido las paradas "Le Champ de Claye" y "Mauperthuis".
Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.
Zona de gaviota TàD 3:
Abolición de la conexión en la estación Mitry-Claye para facilitar la llegada y salida de estudiantes de secundaria al instituto Honoré de Balzac fuera del horario principal, y para permitir mayor libertad en la elección de horarios de reserva en municipios remotos.