Cambios en tus líneas desde el 6 de noviembre de 2023

Publicado el

Lectura 3 min

A partir del 6 de noviembre de 2023, se están implementando nuevos horarios en algunas líneas para mejorar la conexión con los horarios de los trenes de la línea K, mejorar la puntualidad en las entradas y salidas de los colegios, así como cambios en las rutas

Cambios en el horario para mejorar la conexión con la línea K:

  • Línea 17
  • Línea 703
  • Línea 707
  • Línea 708
  • Línea 709
  • Línea 710
  • Línea 711

Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.

Cambios en los horarios y rutas de las rutas escolares:

  • Línea 712 (D y E):
    Modificación de la ruta para regresar a Meaux y evitar atascos.
    Primera carrera directa: Reubicación de la parada de los Grands Moulins de Paris a la segunda ruta directa a través de la LEP de Coubertin.
    La carrera se trasladó a las 7:05 en lugar de a las 7:20 en la 712 E desde la estación Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
  • Línea 713:
    La carrera de las 16:05 del 713 A al inicio del colegio Nicolas Tronchon se retrasa 5 minutos y se prolonga hasta las 16:10 en LMJV.
    La carrera de las 8:08 de la mañana del 713 C desde "Haute Garenne" ya no sirve a los "Les Frênes", "Les Ormes", "Stade de Saint-Pathus" y "Les Sources" de lunes a viernes.
  • Línea 714:
    El servicio a Gesvres y Forfry se integró en la carrera, cubriendo la primera entrada de los establecimientos privados de Meaux, las dos salidas nocturnas y 1 carrera a las 12:50 p.m. del miércoles.
    Duplicando la carrera de las 12:50 p.m. el miércoles para Boulevard Jean Rose

Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.

Cambios en el horario y la terminal de la línea 711:

  • Línea 711:
    Ajuste del horario del miércoles al mediodía para la salida del instituto Jeanne Bonnardel-Béguin
    Modificación de la terminal: El internado y desembarco de los estudiantes de secundaria se realiza ahora en la estación de autobuses escolares y ya no en la parada "Les Clos"

Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.

Cambios en la oferta y los horarios:

  • Línea 9:
    Creación de una carrera a las 7:49 a.m. (doblaje) en Charmentray para absorber el flujo de estudiantes que van al instituto Les Tilleuls.
    Modificación de la salida a las 7:40 de la mañana desde Meaux en lugar de a las 7:50 para evitar retrasos y asegurar la entrada a las 9:00 de la mañana en los establecimientos de Mitry Mory.
    Modificación de la salida de las 8: 30 a.m . desde Meaux, que sirve al Collège des Tilleuls, a las 9:14 a.m. en lugar de a las 8:54 a.m. (entrada a las 9:30 a.m.).
    Modificación de la primera salida en la estación Mitry-Claye a las 6:05 a.m. para permitir la conexión TER en la estación Meaux
  • Línea 19 (Villevaudé):
    Modificación de los calendarios de las dos carreras escolares para el instituto Gérard Phillipe + modificación del tiempo del recorrido en estas dos carreras (7:05 am – 8:15 am: +9/10 min de tiempo del recorrido)
  • Línea 707:
    Dirección de retorno: Modificación de la oferta entre las 7:30 y las 9:00 para distribuir mejor al público escolar y a los trabajadores que toman el tren durante el curso escolar

Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.

Ajustar y añadir registros:

  • Línea 22:
    La parada Château de Nantouillet se ha añadido por la mañana en los dos trayectos que salen de la estación de Villeparisis a las 7:41 y 8:35.
  • Línea 19 (Claye-Souilly):
    Se han añadido las paradas "Le Champ de Claye" y "Mauperthuis".

Consulta los horarios de tus líneas válidos desde el 6 de noviembre de 2023.

Zona de gaviota TàD 3:

Abolición de la conexión en la estación Mitry-Claye para facilitar la llegada y salida de estudiantes de secundaria al instituto Honoré de Balzac fuera del horario principal, y para permitir mayor libertad en la elección de horarios de reserva en municipios remotos.