Noticias similares

Este verano, los horarios de tus líneas Marne y Seine están cambiando con los Juegos Paralímpicos de París 2024

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Paralímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas en la región del Marne y el Sena se ven afectadas por la organización de los Juegos Paralímpicos de París 2024, en particular por la aprobación de la Llama Paralímpica el 27 de agosto de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

