Noticias similares

Algunas líneas en la región del Marne y el Sena se ven afectadas por la organización de los Juegos Paralímpicos de París 2024, en particular por la aprobación de la Llama Paralímpica el 27 de agosto de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 428 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 429 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 430 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 431 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 432 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 433 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 434 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 435 : Detalles de los impactos en la línea el 27 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas
Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.
Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.