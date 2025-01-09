Noticias similares

Movimiento social - Viernes, 20 de marzo de 2026

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Consulta tus previsiones de tráfico para el viernes 20 de marzo de 2026

Viernes, 20 de marzo de 2026 :

  • Las líneas 262, A, B, C, D, F, L y T operarán parcialmente.
  • Las otras líneas funcionarán con normalidad.

A continuación encontrarás los detalles de los horarios.

Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.

Plan de transporte para el viernes 20 de marzo de 2026

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