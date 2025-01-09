Noticias similares

Viernes, 20 de marzo de 2026 :
- Las líneas 262, A, B, C, D, F, L y T operarán parcialmente.
- Las otras líneas funcionarán con normalidad.
A continuación encontrarás los detalles de los horarios.
Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.
Movimiento social - Viernes, 20 de marzo de 2026
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A continuación encontrarás los detalles de los horarios.
Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.