Debido al aviso de huelga presentado por los sindicatos, es probable que el tráfico se interrumpa a partir del martes 28 de noviembre.
Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.
A continuación encontrará la tarifa de servicios cubiertos para el miércoles 13 de diciembre de 2023
El tráfico es normal en todas las líneas de la red.
- Línea 1: Servicio normal
- Línea 2: Servicio normal
- Línea 3: Servicio normal
- Línea 5: Servicio normal
- Línea 6: Servicio normal
- Línea 22: Servicio normal
- Línea 41: Servicio normal
- Línea 42: Servicio normal
- Línea 43: Servicio normal
- Línea 44: Servicio normal
- Línea 45: Servicio normal
- Línea 61: Servicio normal
- Línea 62: Servicio normal
- Línea 63: Servicio normal
- Línea 104: Servicio normal
- Línea 316: Servicio normal
- Línea 317: Servicio normal
- Línea 318: Servicio normal
- Línea 319: Servicio normal
- Línea 320: Servicio normal
- Línea 321: Servicio normal
- Línea 322: Servicio normal
- Línea 323: Servicio normal
- Línea 324: Servicio normal
- Línea 325: Servicio normal
- Línea 330: Servicio normal
- Línea 331: Servicio normal
- Línea 332: Servicio normal
- Línea 1001: Servicio normal
- Línea 3604: Servicio normal
- Línea 3612: Servicio normal
- Línea 613A: Servicio normal
- Línea 613B: Servicio normal
- Línea 6809: Servicio normal
- Línea 6814: Servicio normal
- Línea 6816: Servicio normal
- Línea 9102: Servicio normal
- Línea 9103: Servicio normal
- Línea 9107: Servicio normal
- Línea 917A: Servicio normal
- Línea 917B: Servicio normal
- Línea 917C: Servicio normal
- Línea 9307: Servicio normal
- Línea 9308: Servicio normal
- Línea 9310: Servicio normal
- Línea 9350: Servicio normal