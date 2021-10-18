Movimiento social - Reembolso de las suscripciones

La operación para el reembolso de suscripciones se ha completado desde el 29 de noviembre a las 23:59.

Si ha enviado una solicitud de reembolso, le recordamos que se procesará en un máximo de 6 semanas desde la fecha en que se envió.

