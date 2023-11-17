¡Juntos, vamos a recoger juguetes para niños!

Para que cada niño disfrute de una Navidad única, la red de autobuses Île-de-France Mobilités del territorio de Cœur d'Essonne está organizando la sexta edición de su colección de juguetes a bordo del Autobús de Navidad.

La operación del autobús navideño se organiza en colaboración con los municipios y asociaciones. Todos los juguetes serán luego clasificados y entregados a organizaciones benéficas y sociales que serán responsables de distribuirlos a niños de familias de bajos ingresos.

Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en condiciones de funcionamiento y, por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

Ven a donar tus juguetes a Papá Noel y participa en una acción solidaria.

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2023 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Breuillet:

Sábado 18 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Carrefour Market

Saint-Michel-sur-Orge:

Miércoles 13 de diciembre de 14:00 a 17:00 – Frente al Ayuntamiento

Sábado 16 de diciembre de 9:00 a 12:00: aparcamiento del Casino Géant

El Norville:

Miércoles 29 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sábado 25 de noviembre de 14:00 a 18:00 - Plaza del Mercado

Sábado 2 de diciembre de 14:00 a 18:00 – Jardín Público

Brétigny-sur-Orge:

Miércoles 6 de diciembre de 9:00 a 12:00 – Aparcamiento de Auchan

Jueves 14 de diciembre de 9:00 a 12:00 – Place du Marché

Morsang-sur-Orge:

Sábado 09 de diciembre de 9:00 a 18:00 – Aparcamiento del Intermarché

¡Contamos contigo!