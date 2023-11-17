¡Juntos, vamos a recoger juguetes para niños!
Para que cada niño disfrute de una Navidad única, la red de autobuses Île-de-France Mobilités del territorio de Cœur d'Essonne está organizando la sexta edición de su colección de juguetes a bordo del Autobús de Navidad.
La operación del autobús navideño se organiza en colaboración con los municipios y asociaciones. Todos los juguetes serán luego clasificados y entregados a organizaciones benéficas y sociales que serán responsables de distribuirlos a niños de familias de bajos ingresos.
Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en condiciones de funcionamiento y, por razones de higiene, no se aceptarán peluches.
Ven a donar tus juguetes a Papá Noel y participa en una acción solidaria.
A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2023 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:
Breuillet:
Sábado 18 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Carrefour Market
Saint-Michel-sur-Orge:
Miércoles 13 de diciembre de 14:00 a 17:00 – Frente al Ayuntamiento
Sábado 16 de diciembre de 9:00 a 12:00: aparcamiento del Casino Géant
El Norville:
Miércoles 29 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Bassin Nautique
Sainte-Geneviève-des-Bois:
Sábado 25 de noviembre de 14:00 a 18:00 - Plaza del Mercado
Sábado 2 de diciembre de 14:00 a 18:00 – Jardín Público
Brétigny-sur-Orge:
Miércoles 6 de diciembre de 9:00 a 12:00 – Aparcamiento de Auchan
Jueves 14 de diciembre de 9:00 a 12:00 – Place du Marché
Morsang-sur-Orge:
Sábado 09 de diciembre de 9:00 a 18:00 – Aparcamiento del Intermarché
¡Contamos contigo!