Desde el 30 de agosto de 2021, con Line N DRT, ¡tú marcas el ritmo!
Nuevo: desde la parada Foch Niepce, tu línea N pasa a ser un servicio de Transporte bajo demanda, para un servicio más flexible y de calidad hacia Vaux-le-Penil, y en particular hacia la ZA.
Más información y reservas en tad.idfmobilités.fr
Transporte Demand-Responsivo: ¡un servicio innovador y hecho a medida para tus viajes!
La Línea N está evolucionando con un servicio innovador para servir Vaux-le-Penil y, en particular, su Área de Negocios.
Así, la línea N pasa a ser una línea TàD desde la parada Foch Niepce para un servicio más fino y flexible hacia el Parque Empresarial Vaux-le-Penil y sus alrededores.
Ahorra tiempo de viaje en el trayecto de ida con una ruta personalizada en el perímetro de la Zona de Actividad.
Ahorra tiempo de espera a tu regreso con un servicio que te recoge a la hora que prefieras.
Esta nueva función entra en vigor el 30 de agosto, pero puedes preparar tus reservas a partir del 16 de agosto.
¿Cómo funciona?
- En dirección exterior: Tome la línea N como de costumbre; si quiere parar en la zona del Tàd, por favor indíquelo al conductor al subir.
- Para tu viaje de regreso, solo tienes que reservar con antelación, hasta 30 minutos antes de la carrera
¿Vas al Parque Empresarial Vaux-le-Penil y sus alrededores? Descubre cómo funciona tu ADT N-Line.
En el viaje de ida, en dirección a la ZA de Vaux-le-Pénil:
- 1: toma la línea N como estás acostumbrado
- 2: Cuando llegues a la parada de Foch Niepce, avisa al conductor de tu parada en señal de luz
- 3: El conductor te dejará en la parada solicitada siguiendo una ruta optimizada.
De vuelta, en dirección a Melun/Péguy:
- 1: conectarse a la aplicación TàD de Île-de-France Mobilités TàD.
-2: Reserva tu trayectoria hasta 30 minutos antes de la salida, indicando tus paradas para subir y bajar
- 3: 2 minutos antes de la salida, recibes una alerta que te avisa de que tu autobús está a punto de llegar.
¿Cómo reservar?
- Por teléfono llamando al siguiente número: 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.);
- En línea a través del siguiente sitio web: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Descargando la aplicación gratuita TAD Île-de-France Mobilités.
El + para ti:
- Conexiones con el RER D y el Transilien R en la estación de Melun
- Un servicio nuevo, innovador y fácil de usar
- Un servicio más fino y flexible hacia Vaux-le-Pénil y, en particular, hacia la Zona de Negocios.
Las paradas de la línea regular N son las siguientes: Péguy, La Forêt, Le Boeuf, Gabriel Péri, Cité Lallemand, Carnot, Château Bouillants, Berthelot, Mairie, Marché couvert, Curie, Vilaubois, Joliot Curie, Croix Saint Jacques, Gare de Melun, Place Chapu, Notre Dame, Quai Rossignol, Praslin Université, Gambetta, Gare Routière Mail, Saint Liesne, Route de Montereau, Juin Clemenceau y Foch Niepce.
Las paradas que opera Transport on Demand son las siguientes: Saint Just Clemenceau, Ferme, 14 Juillet, Guignottes, Pigeons, Javal, Baste Seine, Seine Grisonnières, Rue du Chêne, Curie Foch, Justice, Curie Foch, Saint Just Einstein, Passerelle
Encuentra toda la información sobre la nueva oferta (horarios, mapas) en:
- La aplicación Île-de-France Mobilités TàD, en la App Store y Play Store o en la web tad.idfmobilites.fr/
- En nuestras oficinas de ventas en la estación de Melun y en el Mail
- Por teléfono al 01 60 07 94 70 de lunes a sábado de 6:30 a 20:00
- Twitter @Melun_IDFM
¡Os deseamos un excelente comienzo de curso escolar en nuestras líneas!