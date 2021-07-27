Transporte Demand-Responsivo: ¡un servicio innovador y hecho a medida para tus viajes!

La Línea N está evolucionando con un servicio innovador para servir Vaux-le-Penil y, en particular, su Área de Negocios.

Así, la línea N pasa a ser una línea TàD desde la parada Foch Niepce para un servicio más fino y flexible hacia el Parque Empresarial Vaux-le-Penil y sus alrededores.

Ahorra tiempo de viaje en el trayecto de ida con una ruta personalizada en el perímetro de la Zona de Actividad.

Ahorra tiempo de espera a tu regreso con un servicio que te recoge a la hora que prefieras.

Esta nueva función entra en vigor el 30 de agosto, pero puedes preparar tus reservas a partir del 16 de agosto.

¿Cómo funciona?