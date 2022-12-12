Noticias similares

¡Nuevo en tu línea en 2023!

Vuestras líneas de autobús están evolucionando en tu territorio Val d'Yerres Val de Seine desde el 3 de enero de 2023.

La línea E se une con la línea N y te permite unir la RER A

Con la fusión de las líneas E y N, ahora se puede tomar la línea E para llegar al Hospital Center o la estación Villeneuve-Saint-Georges, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Los domingos, la línea B sigue sirviendo al hospital en la parada Polyclinique.

Otra novedad: la línea E te lleva a la estación Boissy-Saint-Léger para unirte al RER A, de lunes a viernes, con salida cada 30 minutos. Entre Villeneuve-Saint-Georges y Brunoy, la frecuencia de paso no cambia, con un autobús cada 15 minutos.

Cambio de línea E - Autobús

Tus líneas H y V están agrupadas

Las líneas H y V se convierten en la línea H, para ofrecerte una mejor conexión con la estación Montgeron Crosne.

Ahora puedes conectar Crosne y Montgeron sin transbordos, todos los días.

Su línea I se extiende hasta el municipio de Villecresnes

Su línea I se extiende hasta la parada Radio de Villecresnes.  Ahora puedes llegar a la estación de Yerres desde 3 nuevas paradas: Bois d'Auteuil, Mélanie Bois y Radio.

Tu línea M va más allá

Tu línea M se extiende desde la ZA Perdrix hasta el centro comercial Eden, con dos viajes por la mañana y dos por la tarde. Las nuevas paradas son Libération y RN Santéry en el municipio de Santeny, y RN Servon y Eden en el municipio de Servon.

El autobús nocturno N135 se extiende hasta la estación Boissy-Saint-Léger

Tu autobús nocturno N135 se extiende entre las estaciones de Villeneuve-Saint-Georges y Boissy-Saint-Léger, de 1 a 4 de la madrugada.

