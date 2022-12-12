Noticias similares

Con la fusión de las líneas E y N, ahora se puede tomar la línea E para llegar al Hospital Center o la estación Villeneuve-Saint-Georges, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Los domingos, la línea B sigue sirviendo al hospital en la parada Polyclinique.

Otra novedad: la línea E te lleva a la estación Boissy-Saint-Léger para unirte al RER A, de lunes a viernes, con salida cada 30 minutos. Entre Villeneuve-Saint-Georges y Brunoy, la frecuencia de paso no cambia, con un autobús cada 15 minutos.