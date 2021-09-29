Paso 1 : Visita la web de Île-de-France-Mobilités
Paso 2 : Haz clic en la pestaña "Noticias" y luego elige tu red "Mantois"
Paso 3 : Haz clic en "Pagar una multa"
Encontrarás un formulario en el que tendrás que llevar el número de entrada, la fecha del billete y una dirección electrónica.
Para que te dirijan directamente al formulario de pago, simplemente haz clic abajo desde tu smartphone u ordenador:
También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @Mantois_IDFM
¡Nos vemos pronto en nuestra red!