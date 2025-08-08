Noticias similares

Varias líneas en el territorio de Centro y Sud Yvelines cambiarán sus horarios a partir del lunes 9 de marzo de 2026:
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea 5307 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5311 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5313 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5330 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5334 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5337 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5348: nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5349 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5359: nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5367 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5371 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5211 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5224 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5242 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 5278 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 7806 : nuevo folleto disponible aquí.
- Línea 7812 : nuevo folleto disponible aquí.
Además, se desplegará un nuevo servicio práctico e innovador en todas las paradas de estas líneas: un código QR te permitirá acceder a la próxima vez que pase tu autobús. Solo tienes que escanear el código con tu smartphone para obtener la información actualizada de inmediato.
Para calcular tu ruta, busca los horarios de salida de tu autobús, consulta información de tráfico y descarga la app Île-de-France Mobilités.
Recuerda suscribirte a tu línea para recibir información de tráfico en tiempo real.
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¡Nos vemos pronto en tu territorio!