Los cambios en el horario se refieren a las siguientes líneas:

Línea 22 : Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace

Línea 23: Versalles Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6

Línea 34: Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial

Línea 40 : Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord

Línea 42: Boulogne Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay L'Onde Maison des Arts

Línea 261: Versailles, Gare de Versailles, Château Rive, Gauche <> , Buc Haut Pré

Línea 262 : Versalles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Línea 263: Versalles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Línea 264 : Versalles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas

¡Haz clic en tu línea (arriba) para acceder a tus nuevos horarios.