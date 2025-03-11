¡Encuentra los folletos de horarios para descargar en este artículo!
Como parte de los trabajos relacionados con el desarrollo de la Tzen 4 en la estación de Evry-Courcouronnes, la desviación instalada en el Boulevard des Champs-Élysées se extenderá hasta el verano de 2025.
La implementación de estos nuevos horarios afecta a las rutas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 y 4245.
Para adaptarse a estas nuevas condiciones de tráfico y garantizar un servicio más fiable, se aplicarán nuevos horarios a vuestras líneas de autobús a partir del lunes 17 de marzo de 2025.
El propósito de estos nuevos horarios es mejorar la puntualidad de sus autobuses y reducir los retrasos significativos que puedan producirse durante este periodo de trabajo.
Podrás consultar estos nuevos horarios:
- En la web y aplicación móvil de Ile-de-France Mobilités
- En las paradas de autobús de las líneas desde el 14 de abril de 2025
- Por teléfono en 0 800 10 20 20
- En la agencia Bus Centre Essonne
Encuentra los horarios de tus líneas:
