¡Nuevos horarios en vuestras líneas a partir del 17 de marzo de 2025!

Publicado el

Lectura 1 min

¡Vuestros horarios de autobús cambiarán a partir del lunes 17 de marzo de 2025 en ciertas líneas!

¡Encuentra los folletos de horarios para descargar en este artículo!

Como parte de los trabajos relacionados con el desarrollo de la Tzen 4 en la estación de Evry-Courcouronnes, la desviación instalada en el Boulevard des Champs-Élysées se extenderá hasta el verano de 2025.

La implementación de estos nuevos horarios afecta a las rutas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 y 4245.

Para adaptarse a estas nuevas condiciones de tráfico y garantizar un servicio más fiable, se aplicarán nuevos horarios a vuestras líneas de autobús a partir del lunes 17 de marzo de 2025.

El propósito de estos nuevos horarios es mejorar la puntualidad de sus autobuses y reducir los retrasos significativos que puedan producirse durante este periodo de trabajo.

Podrás consultar estos nuevos horarios:

  • En la web y aplicación móvil de Ile-de-France Mobilités
  • En las paradas de autobús de las líneas desde el 14 de abril de 2025
  • Por teléfono en 0 800 10 20 20
  • En la agencia Bus Centre Essonne

 

Encuentra los horarios de tus líneas:

Folleto de horarios - Línea 4204
Folleto de horarios - Línea 4212
Folleto de horarios - Línea 4214
Folleto de horarios - Línea 4216
Folleto de horarios - Línea 4241
Folleto de horarios - Línea 4245

Coge mi autobús por la estación de Evry-Courcouronnes:

Descarga mi mapa de localización - Gare d'Évry-Courcouronnes