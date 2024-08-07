Más económica, ecológica y cómoda, la nueva línea exprés 7825 conectará Bréval con La Défense pasando por los municipios de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert y Auffreville-Brasseuil, a través de la A14.
Disfruta de un viaje sin estrés, que te permite relajarte o trabajar con acceso directo a tu destino.
La creación de la línea 7825 forma parte de un enfoque orientado a mejorar la movilidad de los municipios implicados y reducir la huella de carbono.
La línea operará de lunes a viernes, con tres viajes de ida y vuelta al día y un tiempo medio de viaje de 45 minutos entre Auffreville-Brasseuil y La Défense.
Desde La Défense, se beneficiarán de muchas conexiones con diferentes medios de transporte público. Tendrás acceso a las líneas RER A y E, líneas de tren L y U, Metro 1, tranvía T2 y varias líneas de autobús
Esta interconexión facilitará tu viaje a otros destinos en Île-de-France, haciendo que tu trayecto sea más fluido y eficiente.
Sigue nuestras noticias en X: @Mantois_IDFM