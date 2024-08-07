¡Una nueva línea exprés que conecta Bréval con La Défense!

A partir del 2 de septiembre de 2024, descubre la nueva línea Express que conecta Bréval con La Défense. Más económica, ecológica y cómoda, esta línea conectará Bréval con La Défense pasando por los municipios de Longnes, Dammartin-en-Serve, Septeuil, Vert y Auffreville-Brasseuil a través de la A14.

Disfruta de un viaje sin estrés, que te permite relajarte o trabajar con acceso directo a tu destino.

La creación de la línea 7825 forma parte de un enfoque orientado a mejorar la movilidad de los municipios implicados y reducir la huella de carbono.

La línea operará de lunes a viernes, con tres viajes de ida y vuelta al día y un tiempo medio de viaje de 45 minutos entre Auffreville-Brasseuil y La Défense.

Desde La Défense, se beneficiarán de muchas conexiones con diferentes medios de transporte público. Tendrás acceso a las líneas RER A y E, líneas de tren L y U, Metro 1, tranvía T2 y varias líneas de autobús

Esta interconexión facilitará tu viaje a otros destinos en Île-de-France, haciendo que tu trayecto sea más fluido y eficiente.

