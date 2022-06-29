¡Creación de 2 nuevos servicios de autobús nocturno en Meaux!

Aprovecha un servicio personalizado por la noche, gracias a la implementación, desde el 1 de agosto de 2022, de dos autobuses nocturnos, con un horario garantizado que sale de la estación de Meaux (andenes 4 y 6).

Por la noche, el Bus de Soirée Nord toma el relevo de la línea H y el Bus de Soirée Sud sustituye a las líneas B y D.

Estos autobuses permiten regresos tardíos hasta las 00:20 entre semana, las 14:00 los sábados y las 00:20 los domingos.

¿Cómo funciona?

Autobús nocturno norte

Desde la estación de Meaux (Andén 4), en los horarios indicados, se puede acceder a las paradas definidas, según su solicitud. El Bus de Soirée Nord ofrece una parada sistemática en el Hôpital, con horarios garantizados de salida, hasta la estación de Meaux.

Autobús Sur de la Tarde

Desde la estación Meaux (Andén 6), en los horarios indicados, se puede acceder, según su solicitud, a las paradas definidas. El Autobús Vespertino Sur ofrece una parada sistemática en Saint-Jean de Bosco, con horarios garantizados de salida, hasta la estación de Meaux.

¡Este servicio no requiere reserva previa! Tu autobús te estará esperando en la estación de Meaux y te dejará donde quieras, según la lista de paradas definida anteriormente.