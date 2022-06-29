Cartel de comunicación "Sonriendo todo el año con tu nueva oferta de autobús en el Pays de Meaux"
¡Creación de 2 nuevos servicios de autobús nocturno en Meaux!
Aprovecha un servicio personalizado por la noche, gracias a la implementación, desde el 1 de agosto de 2022, de dos autobuses nocturnos, con un horario garantizado que sale de la estación de Meaux (andenes 4 y 6).
Por la noche, el Bus de Soirée Nord toma el relevo de la línea H y el Bus de Soirée Sud sustituye a las líneas B y D.
Estos autobuses permiten regresos tardíos hasta las 00:20 entre semana, las 14:00 los sábados y las 00:20 los domingos.
¿Cómo funciona?
- Autobús nocturno norte
Desde la estación de Meaux (Andén 4), en los horarios indicados, se puede acceder a las paradas definidas, según su solicitud. El Bus de Soirée Nord ofrece una parada sistemática en el Hôpital, con horarios garantizados de salida, hasta la estación de Meaux.
- Autobús Sur de la Tarde
Desde la estación Meaux (Andén 6), en los horarios indicados, se puede acceder, según su solicitud, a las paradas definidas. El Autobús Vespertino Sur ofrece una parada sistemática en Saint-Jean de Bosco, con horarios garantizados de salida, hasta la estación de Meaux.
¡Este servicio no requiere reserva previa! Tu autobús te estará esperando en la estación de Meaux y te dejará donde quieras, según la lista de paradas definida anteriormente.
Plano de las zonas de los 2 autobuses vespertinos. El autobús vespertino Zone Nord va desde la estación de Meaux hasta el distrito hospitalario y el autobús vespertino Zone Sud va desde la estación de Meaux hasta Dunant/Beauval
Más autobuses en tu línea 19
A partir de ahora, la línea 19 ofrece una mejor conexión entre las estaciones de Meaux y Chessy, con 7 salidas más cada día laborable.
La línea 777 está mejor conectada con el tren
El horario de la línea 777 se ha ajustado para que se pueda disfrutar de una mejor conexión con el tren de la Línea P en la estación de Meaux
Tu línea O está integrada en el Transporte Demand-Responsive
¡Tu Línea O ya está integrada en el Transporte Bajo Demanda de la Zona P para mayor simplicidad!
Te beneficias de una ruta idéntica hacia y desde la parada "Georges Claude" con rutas más directas.
Como recordatorio, el servicio TàD está disponible con simple reserva, de lunes a sábado.