Noticias similares

Le informamos que la oferta garantizada de su línea 91-03 se refuerza de lunes a viernes a partir del lunes 6 de marzo de 2023.

La lista de salidas eliminadas está colapsada de la siguiente manera:

Viajes desde Dourdan cancelados: 6:43, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11, 16:52, 17:26, 18:03.

Viajes desde Massy cancelados: 7:24, 7:40, 8:25, 17:20, 17:30, 18:05, 18:40.

A continuación se muestra la lista de salidas que están aseguradas de nuevo:

Desde Dourdan: 5:29 am, 6:28 am, 7:00 am, 8:24 am, 6:45 pm, 8:00 pm

- El inicio a las 5:44 a.m., que se había adelantado a las 5:33, volverá a operar a las 5:44 a.m.

Desde Massy: 6:05 am, 7:07 am, 7:50 am, 8:39 am, 16:10 p.m., 16:47 p.m., 19:31 h, 20:45

- El inicio a las 6:20 a.m., que se había adelantado a las 6:10 a.m., se proporcionará nuevamente a las 6:10 a.m.

Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.

