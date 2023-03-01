Noticias similares

A partir del lunes 6 de marzo de 2023, el Dourdan TàD dará servicio a la zona noreste.

Se puede llegar a la estación de autopista Briis-sous-Forges y a la estación del RER Saint-Chéron desde Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Breux-Jouy y Saint-Chéron.

Este servicio se ofrece de lunes a viernes de 7 a 9 a.m. y de 5 p.m. a 8 p.m. únicamente con reserva previa.

Para más información y reservar en: tad.idfmobilites.fr