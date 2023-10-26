Los horarios de las líneas 6176 (Sceaux Gare de Robinson / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King), 6179 (Le Chesnay-Rocquencourt Moxouris/ Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) y 61780 (Versailles, Gare de Montreuil / Buc Lycée Franco-Allemand Collège Martin Luther King) están cambiando: las salidas por la mañana se escalonan 10 minutos por adelantado para el 6176, 3 minutos por adelantado para el 6179, 7 minutos antes para el 6180, para que los alumnos no pierdan la campana al inicio de clase.

Descargue los nuevos horarios a continuación.