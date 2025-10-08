Como parte de sus esfuerzos para mejorar todo el trayecto del pasajero, Île-de-France Mobilités está experimentando con una nueva plataforma digital en autobuses de Île-de-France Ouest, que es fácil de usar y permite encontrar tus objetos perdidos lo más rápido posible.

¿Cómo funciona?

Informa de la pérdida: Informa de la pérdida de tu objeto inmediatamente en la Plataforma de Objetos Perdidos de Île-de-France Mobilités. ¡No dudes en contactar con un agente si es necesario! Se te enviará directamente un correo electrónico o mensaje de texto confirmando tu declaración. Hacemos la investigación: Comparamos en tiempo real los artículos facturados por nuestros agentes con los declarados por los viajeros. El objeto se ha encontrado : Si se encuentra tu objeto, te notificaremos por mensaje de texto o correo electrónico según tu preferencia, para organizar la declaración.

Beneficios

Simplicidad : Puedes reportar fácilmente un objeto perdido online sin tener que desplazarte.

: Puedes reportar fácilmente un objeto perdido online sin tener que desplazarte. Ahorro de tiempo : Sigue el progreso de la búsqueda y recupera rápidamente los objetos que encuentres.

: Sigue el progreso de la búsqueda y recupera rápidamente los objetos que encuentres. Eficiencia : Un sistema automatizado permite una gestión rápida y centralizada de objetos perdidos, aumentando las posibilidades de encontrar tus pertenencias.

: Un sistema automatizado permite una gestión rápida y centralizada de objetos perdidos, aumentando las posibilidades de encontrar tus pertenencias. Accesibilidad : El servicio está disponible para todos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente a través de la página web.

¿Qué tipos de objetos se pueden declarar?

Todo tipo de objetos pueden declararse perdidos, ya sea una bolsa, una cartera, un teléfono móvil u otros objetos personales dejados en autobuses o en paradas del territorio.

Si es necesario, nuestros agentes están disponibles para ayudarte a rellenar la declaración de pérdida. ¡No dudes en preguntarles!