En la línea 6211 (ex línea 11) Gare de Versailles, Chantiers Gare Routière <> Bonete de la Cruz Bois d'Arcy Méliès

Ampliación de la línea en el ZAC Croix Bonnet para un servicio más fino a zonas residenciales y zonas de empleo.

Creación de un enlace directo con el RER C en la estación Château Rive Gauche de Versalles y con los trenes C y N y U del RER en la estación Chantiers de Versailles.

Una nueva vía única para una mayor legibilidad

En la línea 6241 (ex línea 41) estación Fontenay-Le-Fleury <> Bonete de la Cruz Bois d'Arcy Méliès

El doble de autobuses entre las 9 a.m. y las 4 p.m. y autobuses hasta las 9 p.m. de la noche.

Una nueva oferta los sábados con autobús cada 30 minutos.

Una única ruta hasta la estación de Fontenay-le-Fleury (tren N) y una nueva terminal en la parada "Méliès Croix Bonnet" para un servicio más refinado hacia la ZAC.

En la línea 6243 (ex línea 43) estación Fontenay le Fleury vía Parc Montaigne y Levant

Un autobús cada 30 minutos.

En la línea 6251 (ex línea 51) Montigny-le-Bretonneux Gare Routière <> Hospital André Mignot de Le Chesnay-Rocquencourt

Autobuses hasta las 23:45 para dar mejor servicio al Hospital Mignot