Oferta garantizada en las rutas 701, 702, 704 y 714 el viernes 10 de noviembre de 2023

Publicado el

Lectura 1 min

El viernes 10 de noviembre de 2023, algunos viajes se cancelan en tus líneas. A continuación encontrarás los detalles

Línea 701:

  • Carreras canceladas en Beaupré: 4:48 a.m., 6:33 a.m., 7:45 a.m., 7:57 a.m., 8:21 a.m., 11:57 a.m., 16:34 p.m., 8:13 p.m.
  • Carreras canceladas en el Lycée Charles de Gaulle: 17:38
  • Viajes cancelados desde la estación de Roissypole: 5:35 a.m., 7:26 a.m., 13:00, 17:33 p.m., 19:21 p.m.

Consulta el horario de tu línea 701.

Línea 702:

  • Viajes cancelados desde la Gare de Louvres: 6:15, 6:55, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 14:45, 15:45, 16:45, 16:45, 19:05
  • Viajes cancelados desde la estación de Roissypole: 7:07, 7:47, 9:07, 10:07, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 15:37, 18:10, 20:25

Consulta el horario de tu línea 702.

Línea 704:

  • Viajes cancelados desde Les Frênes: 7:00 a.m., 3:50 p.m.
  • Viajes cancelados desde la estación de Meaux: 7:50 a.m., 4:50 p.m.

Consulta el horario de tu línea 704

Línea 714:

  • Viajes cancelados desde Logis Vert: 7:30 a.m.

Consulta el horario de tu línea 714.

Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.