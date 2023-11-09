Línea 701:
- Carreras canceladas en Beaupré: 4:48 a.m., 6:33 a.m., 7:45 a.m., 7:57 a.m., 8:21 a.m., 11:57 a.m., 16:34 p.m., 8:13 p.m.
- Carreras canceladas en el Lycée Charles de Gaulle: 17:38
- Viajes cancelados desde la estación de Roissypole: 5:35 a.m., 7:26 a.m., 13:00, 17:33 p.m., 19:21 p.m.
Consulta el horario de tu línea 701.
Línea 702:
- Viajes cancelados desde la Gare de Louvres: 6:15, 6:55, 8:15, 9:15, 10:45, 12:45, 13:45, 14:45, 14:45, 15:45, 16:45, 16:45, 19:05
- Viajes cancelados desde la estación de Roissypole: 7:07, 7:47, 9:07, 10:07, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 15:37, 18:10, 20:25
Consulta el horario de tu línea 702.
Línea 704:
- Viajes cancelados desde Les Frênes: 7:00 a.m., 3:50 p.m.
- Viajes cancelados desde la estación de Meaux: 7:50 a.m., 4:50 p.m.
Consulta el horario de tu línea 704
Línea 714:
- Viajes cancelados desde Logis Vert: 7:30 a.m.
Consulta el horario de tu línea 714.
Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.