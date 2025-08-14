Vuelta al cole 2025: ¡los horarios están disponibles!

A partir del 18 de agosto de 2025, será el inicio del curso escolar en las líneas de autobús del territorio del Sena Grand Orly.

Consulta el horario aquí

¿Dónde puedo consultar el horario?

También puedes encontrarlos:

  • En la aplicación Île-de-France Mobilités (pestaña de "horarios")
  • Directamente en las paradas de autobús mediante los horarios que se muestran

Consejos para viajar bien

  • Anticipa tu viaje consultando los horarios con antelación y la información de tráfico en: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
  • Llega a tu parada antes de la hora indicada,
  • En cuanto llegue el autobús, indica al conductor que pare,
  • Ten el billete listo antes de subir al autobús
  • Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
  • Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
  • Al acercarte a tu destino, pide tu parada pulsando los botones situados a bordo del vehículo,
  • Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.

¡Que tengas un buen comienzo de curso!