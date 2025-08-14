¿Dónde puedo consultar el horario?
También puedes encontrarlos:
- En la aplicación Île-de-France Mobilités (pestaña de "horarios")
- Directamente en las paradas de autobús mediante los horarios que se muestran
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu viaje consultando los horarios con antelación y la información de tráfico en: https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Llega a tu parada antes de la hora indicada,
- En cuanto llegue el autobús, indica al conductor que pare,
- Ten el billete listo antes de subir al autobús
- Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
- Siéntate a bordo y recuerda agarrarte a las barras de agarre por tu seguridad,
- Al acercarte a tu destino, pide tu parada pulsando los botones situados a bordo del vehículo,
- Baja con seguridad en tu parada cuando se abran las puertas, una vez que el vehículo esté parado.
¡Que tengas un buen comienzo de curso!