Noticias similares

Apertura del aparcamiento para bicicletas en la estación de Domont

A partir del 23 de marzo de 2026, el parque de bicicletas de la estación de Domont abrirá sus puertas. ¡Te lo contaremos ahora!

Aprovecha un nuevo aparcamiento para bicicletas en la estación de Domont

El lunes 23 de marzo abriremos un nuevo parque de bicicletas en la estación Domont.

Este nuevo espacio ha sido diseñado para satisfacer mejor tus necesidades y ofrecerte una solución de aparcamiento moderna, práctica y segura.

  • Espacio seguro con 40 plazas accesibles mediante suscripción
  • 10 plazas con acceso gratuito
  • Una variedad de accesorios que te permiten realizar mantenimiento y reparaciones ligeras en tu bicicleta favorita.

Suscripción para acceder a la zona segura

El aparcamiento seguro es accesible de forma gratuita para los titulares de abono anual de temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).

Para todos los demás, tienes varias opciones:

  • Pase diario a 2€
  • Suscripción mensual a 10€
  • Cuota anual de 30€
Precios sencillos y varias opciones de suscripción

Para acceder a la parte segura, debes crear tu cuenta de cliente en nuestro sitio y suscribirte, incluso cuando tienes un pase anual de transporte público que te da derecho a una suscripción gratuita.

