Noticias similares

El lunes 23 de marzo abriremos un nuevo parque de bicicletas en la estación Domont.
Este nuevo espacio ha sido diseñado para satisfacer mejor tus necesidades y ofrecerte una solución de aparcamiento moderna, práctica y segura.
- Espacio seguro con 40 plazas accesibles mediante suscripción
- 10 plazas con acceso gratuito
- Una variedad de accesorios que te permiten realizar mantenimiento y reparaciones ligeras en tu bicicleta favorita.
Suscripción para acceder a la zona segura
El aparcamiento seguro es accesible de forma gratuita para los titulares de abono anual de temporada Navigo (Navigo, Navigo Senior, Imagine R scolaire, Imagine R étudiant).
Para todos los demás, tienes varias opciones:
- Pase diario a 2€
- Suscripción mensual a 10€
- Cuota anual de 30€
Para acceder a la parte segura, debes crear tu cuenta de cliente en nuestro sitio y suscribirte, incluso cuando tienes un pase anual de transporte público que te da derecho a una suscripción gratuita.
Para cualquier solicitud de información:
- 01 59 44 70 31, de lunes a sábado, de 7 a.m. a 8 p.m.
- Por correo electrónico a través del formulario de contacto disponible en la plataforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos