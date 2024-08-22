Todas las instalaciones cerradas de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:
· Accesible 24/7
· Asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo
· Situado lo más cerca posible de las estaciones de tren
· Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)
· Equipado con estación de inflado y caja de herramientas
La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, Navigo mensual, Navigo senior, Imagine R).
Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción:
· Pase diario: 2 €
· Suscripción mensual: 10 €
· Cuota anual: 30 €
El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.
¿Una pregunta? Puedes contactarnos por teléfono en el 01 30 94 77 77 de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. (excepto festivos).