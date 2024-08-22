Todas las instalaciones cerradas de aparcamiento para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

· Accesible 24/7

· Asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo

· Situado lo más cerca posible de las estaciones de tren

· Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)

· Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, Navigo mensual, Navigo senior, Imagine R).

Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción:

· Pase diario: 2 €

· Suscripción mensual: 10 €

· Cuota anual: 30 €