Noticias similares

El viernes 6 de junio, el parque ciclista Saint-Germain-en-Laye, creado en 2011, reabrirá sus puertas tras 4 meses de trabajo. Este trabajo es necesario para ofrecerte un aparcamiento acorde a tus necesidades.
- Espacio seguro con 419 plazas accesibles mediante suscripción
- Espacio de acceso gratuito con 56 asientos
- Diversos accesorios te permiten realizar mantenimiento y reparaciones ligeras en tu bicicleta favorita
La nueva zona de aparcamiento para bicicletas en la estación Saint-Germain-en-Laye cumplirá todas tus expectativas.
La suscripción, la clave para acceder a la zona segura
El aparcamiento seguro solo es accesible para quienes tengan suscripción. Debe estar asociado a un medio magnético Île-de-France Mobilités como un paso Navigo, un pase Navigo Easy, etc.
El abono de temporada es gratuito para todos los poseedores de un abono anual de transporte público (Navigo anual, escuela Imagine R, estudiante Imagine R, senior).
Para todos los demás, tienes varias opciones:
- Pase diario a 2€
- Suscripción mensual a 10€
- Cuota anual de 30€
Para acceder a la parte segura, debes crear tu cuenta de cliente en nuestro sitio y suscribirte, incluso cuando tienes un pase anual de transporte público que te da derecho a una suscripción gratuita.
Cierre del aparcamiento exterior temporal
El aparcamiento temporal para bicicletas instalado en la rue de la Surintendance durante el periodo de obras será desinstalado el viernes 13 de junio. ¡Recuerda recoger tus bicicletas antes de esta fecha y acudir al nuevo bike park en cuanto abra!
Para cualquier solicitud de información sobre aparcamiento para bicicletas
- 01 64 76 88 16, de lunes a sábado, de 6:30 a 20:00
- Por correo electrónico a través del formulario de contacto disponible en la plataforma www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/parkings-velos