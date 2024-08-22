¡Un nuevo aparcamiento seguro para tu bici cerca de la estación de tren de Limay!

Publicado el

Lectura 1 min

Para facilitarte el desplazamiento en bicicleta, Île-de-France Mobilités te ofrece un servicio de aparcamiento seguro y cerrado para bicicletas cerca de la estación Limay.

Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

·       Accesible 24/7

·       Asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo

·       Situado lo más cerca posible de las estaciones de tren

·       Fácilmente identificable (identidad visual uniforme)

·       Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

La suscripción a un aparcamiento para bicicletas es gratuita para quienes tengan una suscripción anual válida al transporte público (Navigo anual, Navigo mensual, Navigo senior, Imagine R).

Para otros usuarios, se ofrecen 3 fórmulas de suscripción:

·       Pase diario: 2 €

·       Suscripción mensual: 10 €

·       Cuota anual: 30 €

Para suscribirte al servicio, consulta todos los términos y detalles de los precios

El aparcamiento gratuito es válido para la suscripción a un primer aparcamiento para bicicletas durante un periodo determinado (día, mes, año). Si deseas suscribirte a varios aparcamientos para bicicletas al mismo tiempo, la suscripción será de pago.

¿Una pregunta? Puedes contactarnos por teléfono en el 01 30 94 77 77 de lunes a viernes de 7 a.m. a 9 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 5 p.m. (excepto festivos).