Noticias similares

Aparcamiento para bicicletas diseñado para todos
Para apoyar tu ciclismo, estos aparcamientos te ofrecen un aparcamiento fiable, adaptado y seguro.
Tu moto podrá encontrar su sitio a diario cerca de las estaciones de tren de la región y te estará esperando hasta que regreses a los siguientes lugares:
- accesible por suscripción, seguro y protegido por vídeo,
- En acceso abierto, accesible para todos,
- Equipado con múltiples accesorios para que puedas realizar mantenimiento rutinario y pequeñas reparaciones.
Suscripciones, la clave para acceder a espacios seguros
Los aparcamientos seguros solo son accesibles para quienes tengan suscripción. Debe estar asociado a un medio magnético Île-de-France Mobilités, como un pase Navigo, un pase Navigo Easy, etc.
El abono de temporada es gratuito para todos los poseedores de un abono anual de transporte público (Navigo anual, escuela Imagine R, estudiante Imagine R, senior).
Para todos los demás, tienes varias opciones:
- Pase diario a 2€
- Suscripción mensual a 10€
- Cuota anual de 30€
El aparcamiento para bicicletas en la estación Saint-Germain-en-Laye
Desde su apertura en junio, el aparcamiento ya ha sido un verdadero éxito entre los ciclistas.
Disponible de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, te ofrece:
- 419 espacios seguros y protegidos por vídeo, accesibles mediante suscripción,
- 56 plazas con acceso gratuito, totalmente gratis,
- Taquillas, bomba, kit de reparación y mantenimiento de autoservicio.
¿Y mañana?
Otras vacantes reforzarán la oferta de aparcamiento en tu zona.
Estos futuros aparcamientos permitirán que:
- para satisfacer la creciente demanda,
- para fomentar la movilidad suave.
