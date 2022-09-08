¿El acrónimo "TàD" significa...?

"Viaje para descubrir";

"Transporte bajo demanda";

"Tarta de besugo".

¿Tienes la respuesta?

Para participar, haz clic aquí Responder a las preguntas del cuestionario, que consta de 6 preguntas; Espera el sorteo*

* La participación es gratuita. Los ganadores se seleccionaron al azar de las respuestas correctas. Resultados a mediados de octubre de 2022. Las reglas completas están disponibles en el enlace.

Intenta conseguir 6 entradas para el festival Essonne en Scène 2023 para dos personas, incluyendo alojamiento y costes de catering.

Un sorteo determinará a los ganadores en cada uno de los tres territorios (Étampes, Dourdan y Lardy / Étréchy).

¡Para participar, está aquí!

También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @EssonneSO_IDFM