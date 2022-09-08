¿El acrónimo "TàD" significa...?
- "Viaje para descubrir";
- "Transporte bajo demanda";
- "Tarta de besugo".
¿Tienes la respuesta?
- Para participar, haz clic aquí
- Responder a las preguntas del cuestionario, que consta de 6 preguntas;
- Espera el sorteo*
* La participación es gratuita. Los ganadores se seleccionaron al azar de las respuestas correctas. Resultados a mediados de octubre de 2022. Las reglas completas están disponibles en el enlace.
Intenta conseguir 6 entradas para el festival Essonne en Scène 2023 para dos personas, incluyendo alojamiento y costes de catering.
Un sorteo determinará a los ganadores en cada uno de los tres territorios (Étampes, Dourdan y Lardy / Étréchy).
¡Para participar, está aquí!
También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @EssonneSO_IDFM