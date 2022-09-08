Participa en nuestro concurso T&D

¿Sabes qué significa el acrónimo "TàD"? Así que, ¡gana tus entradas para Essonne en Scène participando en nuestro concurso en el TàD con motivo del lanzamiento de este nuevo servicio desde el 1 de agosto de 2022 en Etampes, Dourdan, Lardy y Étréchy!

¿El acrónimo "TàD" significa...?

  • "Viaje para descubrir";
  • "Transporte bajo demanda";
  • "Tarta de besugo".

 

¿Tienes la respuesta?

  1. Para participar, haz clic aquí
  2. Responder a las preguntas del cuestionario, que consta de 6 preguntas;
  3. Espera el sorteo*

 

* La participación es gratuita. Los ganadores se seleccionaron al azar de las respuestas correctas. Resultados a mediados de octubre de 2022. Las reglas completas están disponibles en el enlace.

 

Intenta conseguir 6 entradas para el festival Essonne en Scène 2023 para dos personas, incluyendo alojamiento y costes de catering.

Un sorteo determinará a los ganadores en cada uno de los tres territorios (Étampes, Dourdan y Lardy / Étréchy).

¡Para participar, está aquí!

 

