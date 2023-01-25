¿Cómo funciona?
- Envía el código ENVOL por SMS al 93100,
- Recibirás un ticket SMS de vuelta
- Viajas en nuestras líneas con total tranquilidad.
Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.
Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.
*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.
