No hay cambios, salvo un teléfono, ¡opta por el ticket SMS!

Publicado el

Lectura 1 min

¿No llevas cambio y quieres coger el autobús? ¡No te asustes, puedes comprar un billete SMS con tu móvil!

¿Cómo funciona?

  1. Envía el código ENVOL por SMS al 93100,
  2. Recibirás un ticket SMS de vuelta
  3. Viajas en nuestras líneas con total tranquilidad.

Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.

Este servicio está disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR y Free.

*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.

También puedes encontrar toda nuestra actividad en Twitter: @Envol_IDFM