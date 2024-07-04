Paso de la Llama Olímpica, los impactos en tus líneas de autobús en Mantois

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 1 min

Debido al paso de la Llama Olímpica, algunas líneas en el territorio de Mantois se vieron interrumpidas el viernes 5 y 19 de julio y el martes 23 de julio de 2024.

Algunas líneas en la zona de Mantois se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por el paso de la Llama Olímpica los días 5, 19 y 23 de julio de 2024

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Viernes, 5 de julio de 2024 - Sector Vernon:

Viernes, 19 de julio de 2024 - Sector de cergos:

Martes, 23 de julio de 2024 - Sector Mantes-la-Ville:

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.