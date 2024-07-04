Algunas líneas en la zona de Mantois se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por el paso de la Llama Olímpica los días 5, 19 y 23 de julio de 2024
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
Viernes, 5 de julio de 2024 - Sector Vernon:
- Líneas 71 - 72 - 73-74: ruta modificada del 5 al 6 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
Viernes, 19 de julio de 2024 - Sector de cergos:
- Línea 9: ruta modificada el 19 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
Martes, 23 de julio de 2024 - Sector Mantes-la-Ville:
- Líneas D y G: ruta modificada el 23 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Líneas I - K - M: ruta modificada el 23 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
- Línea 22 : ruta modificada el 23 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios
Para más información
Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.