Se acerca el final del curso escolar y también las vacaciones de verano...
… Para irte tranquilo, ¡recuerda (re)suscribirte ahora!
¿Qué es el paquete Imagine R?
El paquete Imagine R apoya a jóvenes menores de 26 años para desplazarse ilimitado por toda la región de Île-de-France.
- Este es el billete más barato si viajas regularmente
- Ofrece un ahorro del 50% en comparación con los precios del pase anual Navigo.
- Es un paquete "all-zone" que permite viajar ilimitado por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana.
- Ofrece acceso a todos los modos de transporte: autobús, tranvía, metro, RER, tren y autobús nocturno (ex-Noctilien), con la excepción de los autobuses lanzadera Orlyval y Filéo, el TGV en Île-de-France y las redes ferroviarias fuera de Île-de-France.
¿Lo sabías?
El departamento de Seine-et-Marne concede, bajo ciertas condiciones, el reembolso de parte del paquete.