¡Renueva ahora tu paquete Imagine R para el curso 2025-2026!

Se acerca el final del curso escolar y también las vacaciones de verano... Para irte tranquilo, ¡recuerda (re)suscribirte ahora!

¿Cuál es el plan Imagine R?

Acompaña a jóvenes menores de 26 años para desplazarse ilimitadamente por toda Île-de-France.

  • Este es el billete más barato si viajas regularmente
  • Ofrece un ahorro del 50% en comparación con el precio del pase anual Navigo
  • Es un paquete "all-zone" que permite viajar ilimitado por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana
  • Ofrece acceso a todos los modos de transporte: autobús, tranvía, metro, RER, tren y autobús nocturno, excepto el autobús lanzadera de Orlyval, el TGV en Île-de-France y las redes ferroviarias fuera de Île-de-France.
Consulta tu elegibilidad en el simulador aquí

¿Lo sabías?

La web de LaBaz , de la región de Île-de-France, ofrece una subvención de 100€ para estudiantes de secundaria para el paquete Imagine R. Para el año 2025-2026, la campaña se abrirá en septiembre de 2025.

