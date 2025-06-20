¿Cuál es el plan Imagine R?
Acompaña a jóvenes menores de 26 años para desplazarse ilimitadamente por toda Île-de-France.
- Este es el billete más barato si viajas regularmente
- Ofrece un ahorro del 50% en comparación con el precio del pase anual Navigo
- Es un paquete "all-zone" que permite viajar ilimitado por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana
- Ofrece acceso a todos los modos de transporte: autobús, tranvía, metro, RER, tren y autobús nocturno, excepto el autobús lanzadera de Orlyval, el TGV en Île-de-France y las redes ferroviarias fuera de Île-de-France.
¿Lo sabías?
La web de LaBaz , de la región de Île-de-France, ofrece una subvención de 100€ para estudiantes de secundaria para el paquete Imagine R. Para el año 2025-2026, la campaña se abrirá en septiembre de 2025.