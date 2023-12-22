Noticias similares

Algunas vías se verán interrumpidas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
Para los Juegos Paralímpicos:
- Línea exprés 39-12: ruta modificada del 19 de agosto al 9 de septiembre de 2024. Consulta los detalles de los cambios.
A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas para los Juegos Olímpicos:
- Línea exprés 91-10: ruta modificada del 24 de julio al 10 de agosto de 2024. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea exprés 91-11: ruta modificada del 24 de julio al 13 de agosto de 2024. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea exprés 39-12: ruta modificada del 23 de julio al 13 de agosto de 2024. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea exprés 16: ruta modificada el 23 de julio y no circula el 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea Express 4: ruta modificada el 23 de julio y no circula el 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea exprés 78: ruta modificada del 23 de julio al 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea exprés 307: no circula el sábado 3 de agosto.
- Línea exprés 27: terminal modificado el 23 de julio y el 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 475 : no circula el sábado 3 de agosto.
No dudes en consultar regularmente la cuenta X (@IDFOuest_IDFM) así como la información de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités.
Impactos en la red de autobuses circundante
Infórmate más sobre los impactos en las Líneas Grand Versalles
Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Saint-Quentin-en-Yvelines
Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Saint-Germain Boucles de Seine
Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Vélizy Vallées
Descubre más sobre los impactos en las líneas de Paris Saclay