Cambios en vuestras rutas de autobús Île-de-France Ouest relacionados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 2 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Algunas vías se verán interrumpidas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

Para los Juegos Paralímpicos:

A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas para los Juegos Olímpicos:

No dudes en consultar regularmente la cuenta X (@IDFOuest_IDFM) así como la información de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Impactos en la red de autobuses circundante

Infórmate más sobre los impactos en las Líneas Grand Versalles

Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Saint-Quentin-en-Yvelines

Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Saint-Germain Boucles de Seine

Encuentra los detalles de los impactos en las líneas de Vélizy Vallées

Descubre más sobre los impactos en las líneas de Paris Saclay

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Noticias similares