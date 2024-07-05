Algunas líneas en la zona de Saint-Quentin-en-Yvelines serán interrumpidas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas:

No dudes en consultar regularmente la cuenta X (@SQY_IDFM) así como la información de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités.