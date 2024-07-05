Algunas líneas en la zona de Saint-Quentin-en-Yvelines serán interrumpidas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.
A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas:
- Ruta 5102 : ruta modificada del 22 de julio al 18 de agosto de 2024. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5103 : ruta modificada del sábado 3 al domingo 4 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5104 : no circulará el sábado 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5105 : ruta modificada el sábado 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5106 : ruta modificada del domingo 28 al lunes 29 de julio. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5110 : ruta modificada del 28 de julio al 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5115 : ruta modificada el sábado 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5121 : ruta modificada del 24 de julio al 13 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5134 : ruta modificada del 22 de julio al 9 de septiembre. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5141 : ruta modificada del 22 de julio al 9 de septiembre. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5142 : ruta modificada del 24 de julio al 13 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5143 : no circulará el sábado 3 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5145 : no circulará del sábado 3 al domingo 4 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5150 : no circulará del sábado 3 al domingo 4 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Línea 5151 : no circulará el domingo 4 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
- Ruta 5152 : ruta modificada del 24 de julio al 13 de agosto. Consulta los detalles de los cambios.
No dudes en consultar regularmente la cuenta X (@SQY_IDFM) así como la información de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités.