Cambios en tus rutas de autobús Saint-Quentin-en-Yvelines relacionados con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Publicado el

Lectura 2 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas en la zona de Saint-Quentin-en-Yvelines serán interrumpidas por la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024.

A continuación encontrarás la lista de líneas afectadas:

No dudes en consultar regularmente la cuenta X (@SQY_IDFM) así como la información de tráfico en la aplicación Île-de-France Mobilités.

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.