Noticias similares

Línea 91-03 de Interrupciones
Debido a las dificultades para reclutar conductores, nos vemos obligados a modificar temporalmente el horario de la línea 91-03 de la siguiente manera, de lunes a viernes a partir del lunes 19 de septiembre de 2022:
Carreras que salen de Dourdan canceladas:
- Por la mañana: 5:29, 6:28, 6:43, 7:00, 7:10, 7:40, 7:55, 8:11 y 8:24. La carrera de las 5:44 a.m. se adelanta a las 5:33 a.m.
- por la tarde: 16:52, 17:26, 18:03, 18:45 y 20:00.
Carreras que salen de Massy canceladas:
- Por la mañana: 6:05, 7:07, 7:24, 7:40, 7:50, 8:25 y 8:39. La carrera de las 6:20 a.m. se adelanta a las 6:10 a.m.
- por la tarde: 16:10, 16:47, 17:30, 18:05, 18:40, 19:31 y 20:45.
Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.
También puedes seguir todas nuestras noticias en Twitter@EssonneSO_IDFM