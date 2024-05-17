Desde el martes 21 de mayo de 2024, ¡cambios en tus líneas 1304, 1309 y 1316!

Publicado el

Para satisfacer mejor las necesidades de los pasajeros de las líneas 1304, 1309 y 1316 modificadas el 8 de abril, la oferta vigente antes de la reestructuración se repondrá en vigor.

¿Qué está cambiando en tus líneas...

Línea 1304

- Reanudación del enlace entre la estación Persan-Beaumont y la parada Frêchot

Mapa de la línea 1304 a fecha de 21/05/24

Línea 1309

- Transferencia de servicios escolares a la línea 1316

- Modificación del trazado de la línea: servicio entre la estación Montsoult-Maffliers y Carrefour de Bouffémont

Mapa de la línea 1309 a fecha de 21/05/24

Línea 1316

- Reanudación de la ruta original de la línea 1316 (ex 3036)

- Reanudación del servicio escolar en la línea 1309

Mapa de la línea 1316 a fecha de 21/05/24

Línea de horario 1316 válida el 21/05/24

 -  457.4 KB