¿Qué está cambiando en tus líneas...
Línea 1304
- Reanudación del enlace entre la estación Persan-Beaumont y la parada Frêchot
Mapa de la línea 1304 a fecha de 21/05/24
Línea 1309
- Transferencia de servicios escolares a la línea 1316
- Modificación del trazado de la línea: servicio entre la estación Montsoult-Maffliers y Carrefour de Bouffémont
Mapa de la línea 1309 a fecha de 21/05/24
Línea 1316
- Reanudación de la ruta original de la línea 1316 (ex 3036)
- Reanudación del servicio escolar en la línea 1309
Mapa de la línea 1316 a fecha de 21/05/24