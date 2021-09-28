Válido durante 1 hora sin conexión a un coste de 2 euros (+ posible coste del SMS para suscripciones móviles sin incluir SMS ilimitado). Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

El Ticket de Acceso de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual en las redes de autobuses RATP Optile. Solo tienes que enviar un SMS con "MANTOIS" al 93 100 y recibir un ticket en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.

También tienes la opción de comprar un billete para la línea A14 Express. Envía un SMS con "EXPMANTOIS" al 93 100 y recibirás automáticamente tu entrada en forma de SMS.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr la sección "Precios".