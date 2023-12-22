Billete válido por 1 hora sin transbordo, con un coste de 2,5 euros (tarifa desde el 1 de enero de 2023)

(+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitado).

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

El Billete de Embarque SMS se vende exclusivamente de forma individual. Solo tienes que enviar un SMS con "CPFCONFLU" al 93 100 y recibirás una multa en forma de SMS. Se te cargará a tu factura del móvil.

Para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la web iledefrancemobilités.fr la sección de precios.

También puedes seguir nuestras noticias en Twitter: @CPConfluence_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!