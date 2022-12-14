Noticias similares

Para ofrecer un servicio de transporte adaptado a las necesidades de movilidad de los habitantes de la región, Île-de-France Mobilités amplía la oferta nocturna de la línea 44 (Plaisir – <==> Grignon Versailles Chantiers) para facilitar el viaje tardío. Los cambios son los siguientes:</==>

Días laborables: 8 viajes añadidos en ambos sentidos

Hasta la 1:26 a.m., hora de llegada en la parada Plaisir – Grignon

Hasta las 00:30, hora de llegada en los Chantieres de Versalles

Sábado: 10 viajes añadidos en ambas direcciones

Hasta las 2:02 a.m., hora de llegada en la parada Plaisir-Grignon

Hasta la 1:03 a.m., hora de llegada en la parada de los Chantilleres de Versalles

Domingo