Noticias similares

Todo el transporte actual de Demand-Responsive integra ahora la operación regional de Île-de-France Mobilités

El servicio "Balade" se convierte en la " TàD Balade du Provinois ". Su oferta está mejorando: se añaden 8 carreras de lunes a viernes y 10 carreras el sábado

". Su oferta está mejorando: se añaden 8 carreras de lunes a viernes y 10 carreras el sábado La "Balade du Montois" se convierte en la " TàD Montois ". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado

". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado El "Proxibus Bassée" se convierte en " TàD Bassée ". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado

". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado La "línea Villefermoy" pasa a llamarse " TàD Villefermoy "

" La "línea 52" TàD pasa a llamarse "TàD Nangis / St-Just " y cuenta con un viaje adicional de ida y vuelta de lunes a viernes

" y cuenta con un viaje adicional de ida y vuelta de lunes a viernes El TàD 3209, que sustituye a la línea regular 3209, para algunos viajes fuera de hora punta

Se ha creado un nuevo transporte bajo demanda: "TàD Gare de Provins".

Te permitirá llegar a la estación desde una selección de municipios situados al norte de la Comunidad de Comunas de Provinois y por la tarde regresar.

La oferta se basa en 2 conexiones con el tren P por la mañana (salidas a las 6:46 y 7:46 de la estación de Provins a París) y en 3 conexiones por la tarde (llegadas del tren P a las 18:10, 19:10 y 20:10 desde París hasta la estación de Provins).

¿Qué está cambiando?

Ahora se hacen reservas para todas estas líneas:

en la solicitud T&D de las FDI Mobilités

en la web de tad.iledefrance-mobilites.fr

por teléfono al 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a 18 h

Todos los billetes válidos en Île-de-France son aceptados a bordo y deben ser validados.