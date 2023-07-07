Noticias similares

¡Más servicios gracias a 7 servicios de transporte bajo demanda, reservables online los 7 días de la semana y las 24 horas del día!

Todo el transporte de respuesta a la demanda en tu zona

Autobuses todo el día gracias a Demand-Responsive Transport, de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m.

Todo el transporte actual de Demand-Responsive integra ahora la operación regional de Île-de-France Mobilités

  • El servicio "Balade" se convierte en la " TàD Balade du Provinois". Su oferta está mejorando: se añaden 8 carreras de lunes a viernes y 10 carreras el sábado
  • La "Balade du Montois" se convierte en la "TàD Montois". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado
  • El "Proxibus Bassée" se convierte en "TàD Bassée". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado
  • La "línea Villefermoy" pasa a llamarse "TàD Villefermoy"
  • La "línea 52" TàD pasa a llamarse "TàD Nangis / St-Just" y cuenta con un viaje adicional de ida y vuelta de lunes a viernes
  • El TàD 3209, que sustituye a la línea regular 3209, para algunos viajes fuera de hora punta

Se ha creado un nuevo transporte bajo demanda: "TàD Gare de Provins".

Te permitirá llegar a la estación desde una selección de municipios situados al norte de la Comunidad de Comunas de Provinois y por la tarde regresar.

La oferta se basa en 2 conexiones con el tren P por la mañana (salidas a las 6:46 y 7:46 de la estación de Provins a París) y en 3 conexiones por la tarde (llegadas del tren P a las 18:10, 19:10 y 20:10 desde París hasta la estación de Provins).

¿Qué está cambiando?

Ahora se hacen reservas para todas estas líneas:

Todos los billetes válidos en Île-de-France son aceptados a bordo y deben ser validados.

