Noticias similares

Autobuses todo el día gracias a Demand-Responsive Transport, de lunes a sábado de 6 a.m. a 9 p.m.
Todo el transporte actual de Demand-Responsive integra ahora la operación regional de Île-de-France Mobilités
Todo el transporte actual de Demanda Responsive integra ahora la operación regional de Île-de-France Mobilités.
- El servicio "Balade" se convierte en la " TàD Balade du Provinois". Su oferta está mejorando: se añaden 8 carreras de lunes a viernes y 10 carreras el sábado
- La "Balade du Montois" se convierte en la "TàD Montois". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado
- El "Proxibus Bassée" se convierte en "TàD Bassée". Este servicio ahora tiene una oferta de lunes a sábado
- La "línea Villefermoy" pasa a llamarse "TàD Villefermoy"
- La "línea 52" TàD pasa a llamarse "TàD Nangis / St-Just" y cuenta con un viaje adicional de ida y vuelta de lunes a viernes
- El TàD 3209, que sustituye a la línea regular 3209, para algunos viajes fuera de hora punta
Se ha creado un nuevo transporte bajo demanda: "TàD Gare de Provins".
Te permitirá llegar a la estación desde una selección de municipios situados al norte de la Comunidad de Comunas de Provinois y por la tarde regresar.
La oferta se basa en 2 conexiones con el tren P por la mañana (salidas a las 6:46 y 7:46 de la estación de Provins a París) y en 3 conexiones por la tarde (llegadas del tren P a las 18:10, 19:10 y 20:10 desde París hasta la estación de Provins).
¿Qué está cambiando?
Ahora se hacen reservas para todas estas líneas:
- en la solicitud T&D de las FDI Mobilités
- en la web de tad.iledefrance-mobilites.fr
- por teléfono al 09 70 80 96 63 de lunes a viernes de 9 a 18 h
Todos los billetes válidos en Île-de-France son aceptados a bordo y deben ser validados.