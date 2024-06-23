Noticias similares

Desde el lunes 8 de julio de 2024, se realizan cambios en el servicio de sus líneas:
El servicio a las paradas de "Parvis Gare" en Poissy está cambiando:
- Línea 2 en dirección a Chanteloup-les-Vignes – recogida y bajada en el andén central, en la doble marquesina de autobús (Andén 1).
- Las líneas 3, 55 y Bus Soir Poissy Est en dirección a Saint-Exupéry – recogida y bajada en el poste temporal situado en el número 20 de la avenida Maurice Berteaux (Muelle 3).
Nuevo servicio a Parvis Gare paradas
Otros desarrollos:
- Estación de Poissy Sur: la línea 12 se traslada al andén 1A, frente a la línea 34.
- Líneas 31 y 94: adición del servicio desde la parada "Reine Blanche" hacia Esplanade.
- Las líneas 1, 30, 31 y 94: las paradas "Les Oiseaux" y "Groupe Scolaire Provence" pasan a llamarse "Place Marcel Pagnol".
- Línea 33: retirada de la parada "Renoir".
- Línea 34: ajuste de ciertos horarios.