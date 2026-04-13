Para mejorar la calidad de nuestro servicio, se cubren dos nuevas paradas en las líneas 6211 y 6240.
Estas son las paradas de la ménagerie y el campo de tiro situadas en la RD10.
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El 20 de abril de 2026, dos nuevas paradas comenzaron a operar en Versalles
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La ménagerie y el campo de tiro paran en la RD10, ahora servida por las líneas 6211 y 6240
Para mejorar la calidad de nuestro servicio, se cubren dos nuevas paradas en las líneas 6211 y 6240.
Estas son las paradas de la ménagerie y el campo de tiro situadas en la RD10.
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