¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! ¿Qué tal ir a hacer tus compras navideñas en las tiendas locales en autobús?
Aquí tienes algunos consejos para llegar a los puntos de compra en la zona de Vélizy Vallées en autobús:
- el mercado navideño de Vélizy-Villacoublay : sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2023 en el Parvis de l'Onde en Vélizy-Villacoublay. 40 expositores te esperan con un concurso fotográfico organizado por la ciudad.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Las líneas 6123 y 6134 paran en "College St-Exupery" y la línea Tàd 6131 (solo los sábados) paran en "Robert Wagner" reservando en 09.70.80.96.63
- el mercado navideño de Buc: 40 artesanos te esperan el sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2023 en el Château de Buc con atracciones y espectáculos para niños.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Las líneas 6161 y las líneas 6161 y 6162 paran en "Château-Massotte"
- el mercado de Navidad en Jouy-en-Josas: sábado 9 y domingo 10 de diciembre de 2023, Place de la Marne, un pueblo de artesanos, carrusel, vino caliente y encuentro con Papá Noel.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Parada de la línea 6132 "Place de la Marne"
- el mercado navideño de Chaville : viernes 8 de diciembre de 2023 en Place du Marché en Chaville con creadores locales, vino caliente, chocolate caliente y tartiflette gigante.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Las líneas 6132, 6133 y 6134 paran en "Puits Sans Vin"
- el mercado navideño de Toussus-le-Noble: ¡sábado 16 de diciembre de 2023, descubre las especialidades de la Creuse en el mercadillo de Navidad de Toussus-le-Noble!
¿Cómo llegar en autobús?Parada de la línea 6162 "Centre" 👉
- el mercado de Navidad en St-Remy-lès-Chevreuse : sábado 2 y 3 de diciembre de 2023 con actividades y artesanía.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Parada de la línea 6162 "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"
- el centro comercial Vélizy 2 : centro regional con 146 tiendas.
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Las líneas 6123, 6124, 6134 y 6145 paran en "Vélizy 2"
- las tiendas locales de Vélizy-Villacoublay: unas cien tiendas y artesanos, la mayoría en los distritos de Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village y Jean Monnet.
¿Cómo llegar en autobús?👉 Líneas 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134
- lastiendas locales de Versalles : el centro de la ciudad y su mercado te reciben con una amplia selección de tiendas.
¿Cómo llegar?
👉 Líneas 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 y 6164
- Tiendas locales en Chaville:
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Líneas 6132, 6133 y 6134
- Tiendas locales en Jouy-en-Josas :
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Líneas 6132, 6135, 6136 y 6164
- Tiendas locales en Buc:
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Líneas 6160, 6161, 6162, 613 y 6164
- las tiendas locales de Loges-en-Josas:
¿Cómo llegar en autobús?👉 Línea 6164
- tiendas locales en Bièvres:
¿Cómo llegar en autobús?
👉 Línea 6133
¿No tienes billetes de viaje?
Encuentra fácilmente la entrada que mejor te convenga haciendo clic aquí.