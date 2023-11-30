¡Tus compras navideñas en autobús!

Publicado el

Lectura 3 min

Para facilitar tus compras navideñas, ¡te dejamos allí en autobús! ¡Nuestras colas te llevan a los mercados navideños y centros comerciales de la zona de Vélizy Vallées!

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina! ¿Qué tal ir a hacer tus compras navideñas en las tiendas locales en autobús?

Aquí tienes algunos consejos para llegar a los puntos de compra en la zona de Vélizy Vallées en autobús:

  • el mercado navideño de Vélizy-Villacoublay : sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2023 en el Parvis de l'Onde en Vélizy-Villacoublay. 40 expositores te esperan con un concurso fotográfico organizado por la ciudad.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Las líneas 6123 y 6134 paran en "College St-Exupery" y la línea Tàd 6131 (solo los sábados) paran en "Robert Wagner" reservando en 09.70.80.96.63

  • el mercado navideño de Buc: 40 artesanos te esperan el sábado 2 y domingo 3 de diciembre de 2023 en el Château de Buc con atracciones y espectáculos para niños.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Las líneas 6161 y las líneas 6161 y 6162 paran en "Château-Massotte"

  • el mercado de Navidad en Jouy-en-Josas: sábado 9 y domingo 10 de diciembre de 2023, Place de la Marne, un pueblo de artesanos, carrusel, vino caliente y encuentro con Papá Noel.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Parada de     la línea 6132 "Place de la Marne"

  • el mercado navideño de Chaville : viernes 8 de diciembre de 2023 en Place du Marché en Chaville con creadores locales, vino caliente, chocolate caliente y tartiflette gigante.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Las líneas 6132, 6133 y 6134 paran en "Puits Sans Vin"

  • el mercado navideño de Toussus-le-Noble: ¡sábado 16 de diciembre de 2023, descubre las especialidades de la Creuse en el mercadillo de Navidad de Toussus-le-Noble!
    ¿Cómo llegar en autobús?Parada de la línea 6162 "Centre" 👉


  • el mercado de Navidad en St-Remy-lès-Chevreuse : sábado 2 y 3 de diciembre de 2023 con actividades y artesanía.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉 Parada de la línea 6162 "Gare de St-Remy-lès-Chevreuse"

  • el centro comercial Vélizy 2 : centro regional con 146 tiendas.
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Las líneas 6123, 6124, 6134 y 6145 paran en "Vélizy 2"

  • las tiendas locales de Vélizy-Villacoublay: unas cien tiendas y artesanos, la mayoría en los distritos de Mail, Clos, Louvois, Mozart, Village y Jean Monnet.
    ¿Cómo llegar en autobús?👉 Líneas 6123, 6124, 6131, 6132, 6133, 6134


  • lastiendas locales de Versalles : el centro de la ciudad y su mercado te reciben con una amplia selección de tiendas.
    ¿Cómo llegar?
    👉 Líneas 6122, 6123, 6124, 6160, 6161, 6162, 6163 y 6164

  • Tiendas locales en Chaville:
    ¿Cómo llegar en autobús    ?
    👉 Líneas 6132, 6133 y 6134

  • Tiendas locales en Jouy-en-Josas :
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Líneas 6132, 6135, 6136 y 6164

  • Tiendas locales en Buc:
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉     Líneas 6160, 6161, 6162, 613 y 6164
  • las tiendas locales de Loges-en-Josas:
    ¿Cómo llegar en autobús?    👉 Línea 6164


  • tiendas locales en Bièvres:
    ¿Cómo llegar en autobús?
    👉 Línea     6133

¿No tienes billetes de viaje?

Encuentra fácilmente la entrada que mejor te convenga haciendo clic aquí.

Para consultar los horarios de las líneas, haz clic aquí.

¡Te deseamos unas felices fiestas!