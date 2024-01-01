Para seguir las noticias y mantenerse informado sobre sus líneas en el territorio del Haut Val d'Oise:
- Únete a nuestra cuenta de Twitter@HVO_IDFM
- Sigue las noticias en iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Haut Val d'Oise
- Por teléfono al 01 80 96 31 86
- Para comprar tu entrada por SMS, envía un SMS a HVO al 93100
- Para cualquier otra información: 3, chemin pavé – 95340 Bernes sur Oise.
A partir del 1 de enero de 2024, los pasajeros podrán consultar toda la información sobre las líneas de autobús del Haut Val d'Oise en iledefrance-mobilites.fr
Para calcular una ruta:
- Cómo moverse > Indicaciones
Para encontrar los horarios:
- Cómo desplazarse > Calendarios > Seleccione una línea
Para seguir las noticias locales (solo en la web):
- Noticias > 95 > Haut Val d'Oise
No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.